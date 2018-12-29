Трамп договорился с коллегами о прекращении шатдауна

Правительство страны возобновит свою работу как минимум до 15 февраля – таким образом, можно сказать о прекращении бюджетного кризиса в Америке. При этом, пока никто не согласился с тем, что надо выделить средства на возведение стены, которая и стала камнем преткновения. Если им не удастся договориться обо всем в ближайшее время, Трамп пригрозил все-таки ввести режим ЧП на границе с Мексикой, что позволит ему сделать все так, как он хочет.