Эксперт рассказал, как передвигаться зимой, чтобы остаться целым и невредимым

Горный гид Константин Воланин рассказал, как правильно ходить зимой, чтобы не травмироваться при падении. Об этом пишет “Российская газета”.





Главное помнить, что руки – это основа баланса. Поэтому зимой их не стоит держать в карманах. Тогда при падении их можно будет подставить, тем самым избежав травм затылочной части и лица. Также при падении рекомендуется сгруппировать всё тело и постараться присесть.





В гололед не нужно спешить: эксперт советует передвигаться мелкими шажками, обязательно ставить ногу на всю стопу. Также можно купить обувь с рельфной подошвой, но не с плоской и точно не с каблуком.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что гололед на дорогах Невского района привел в больницу четырёх человек . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



