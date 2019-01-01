В США аллигаторы, пытаясь выжить, вмерзли в лед (видео)



Сотрудники парка заявили, что никогда такого не видели и сначала очень испугались. Такой «фокус» обитатели реки уже, правда, проделывали в 2018 году. Всего в спячку впали 18 аллигаторов, передает Мир 24. Таким образом, на поверхности выдно сразу 18 носов рептилий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ЗакСе Санкт-Петербурга предложили ввести уголовную ответственность с 14 лет для мучителей животных. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Сотрудники парка заявили, что никогда такого не видели и сначала очень испугались. Такой «фокус» обитатели реки уже, правда, проделывали в 2018 году. Всего в спячку впали 18 аллигаторов, передает Мир 24. Таким образом, на поверхности выдно сразу 18 носов рептилий.

Реку Шаллотт, в которой проживают аллигаторы, сковал лед из-за низких температур. Рептилии, не зная, как им быть, решили уйти в состояние покоя, то есть брумации. Кажется, их жизням ничего не угрожает и вскоре они оттают и продолжат жить, как ни в чем ни бывало.