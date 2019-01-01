Фадеев призвал Чубайса «быть мужиком» и извиниться перед Захаровой



Напоминаем, что конфликт между главой «Роснано» и официальным представителем МИД России длится уже несколько дней. Все началось с того, что Захарова обвинила Чубайса в бедности россиян. Чубайс же предложил уволить Захарову и отправить ее в «Дом-2».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Захарова и Чубайс продолжили полемику в социальных сетях об экономических достижениях России. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Музыкант прокомментировал спор Чубайса и Захаровой в своем Instagram – он даже не поленился снять видеоролик. В своем обращении он спрашивает у главы «Роснано», является ли он мужчиной? Если так, уверен Фадеев, он непременно должен извиниться перед Захаровой за свои слова.