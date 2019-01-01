В Петербурге зачем-то расчистили от снега Крюков канал

Накануне, 25 января, очевидцы заметили людей, которые стояли на льду Крюкова канала и убирали с его поверхности снег. Об этом пишет “Мойка78”.





Сообщается, что люди орудовали лопатами: они счищали снег и отметали его в сторону набережной.





Примечательно, что уборщики были в униформе. Отсюда можно сделать вывод, что это коммунальщики, и сразу задать вопрос: зачем? Действительно, убирать снег с поверхности канала, когда-то он, впрочем-то, никому не мешает, как минимум, странно. К тому же на дорогах и тротуарах Петербурга ситуация со снегом обстоит куда более критично – можно направить силы туда.





Однако одно рациональное объяснение случившемуся всё же есть. Его высказали пользователи в соцсетях: возможно, Крюков канал готовят к хоккейному матчу.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ночью с Дворцовой площади несколько самосвалов вывозили снег . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



