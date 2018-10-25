Голикова заявила, что треть выпускников не могут найти работу после выпуска из университета



Напоминаем, что согласно исследованиям ВИЦОМ большая часть россиян считают, что устроиться на работу сразу после университета невероятно сложно. Сразу 20% уверены, что это даже невозможно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ленинградская область даст денег работодателям, чтобы они нанимали школьников . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Существующая система мониторинга пока не позволяет узнать, где работают молодые специалисты после вуза. Голикова уверена, что вопрос необходимо изучить, чтобы «повысить эффективность прогнозирования потребности кадров в той или иной отрасли в конкретном регионе и планирования контрольных цифр приема, в том числе на целевое обучение», передает слова чиновницы ТАСС.