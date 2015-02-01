Российская фигуристка стала первой на Чемпионате Европы

Второе место заняла еще одна россиянка – Алина Загитова. Она значительно уступила победительнице, набрав 198,34 балла. К слову, фигуристка является в прошлом чемпионкой Европы и победительницей Олимпийских игр. Загитова несомненно расстроилась, что взяла серебро – она «хотела бы откатать лучше».





Тройки лидеров чемпионата замкнула финская фигуриста Вивеке Линдфорс, набравшая 194,40 балла.





Чемпионка заявила, что после соревнований хочет отдохнуть пару дней, а затем показаться в школе, где ее уже заждались, передает «Комсомольская правда» слова юной победительницы.







