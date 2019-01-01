Журналист, который толкнул российскую журналистку, не хочет извиняться

Мужчина заявил, что на его месте так должен был бы поступить любой человек. Журналист не отрицает, что «нарушил правила», при этом он даже готов нести ответственность за поступок. Сидоренко, правда, уверен, что ничего не заставит его сказать «извини» Ольге Скабеевой. Женщина, в свою очередь, уже подала жалобу на коллегу. В свое оправдание журналист сказал, что у него сдали нервы, передает РИА Новости.