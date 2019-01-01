Во Фрунзенском районе Петербурга образовался "паровозик из машин"

Поздним вечером 25 января на улице Димитрова Фрунзенского района произошла массовая авария. Об этом очевидцы сообщают в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.





Одна из свидетелей происшествия отмечает, что аварии было две: “Газель медленно ехала вдоль первой аварии по единственному свободному левому ряду. По второму так же медленно ехала четверка. А джигит на Рено очень торопился, красиво притормаживал, а потом решил проскочить между газелью и четверкой. Распахал ей борт ну и себе снес все”.





Пока неизвестно, погиб ли кто-то в ДТП, но некоторые очевидцы рассказывают, что людей увозили на скорой. Также на место аварии приезжало три карты скорой помощи, полиция и пожарные, по словам свидетелей случишегося.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что Массовое ДТП остановило движение на КАД . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



