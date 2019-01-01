Во Фрунзенском районе столкнулись два автомобиля BMW



Также известно, что все остались целы и невредимы, возможно, лишь сильно испугались. Пока никакой официальной информации не поступало. Что стало причиной ДТП – не уточняется. Вероятно, кто-то не справился с управлением, а, может, всему виной гололедица. После столкновения автолюбители стали дожидаться сотрудников ДПС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Невском путепроводе столкнулись сразу семь автомобилей. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга









Также известно, что все остались целы и невредимы, возможно, лишь сильно испугались. Пока никакой официальной информации не поступало. Что стало причиной ДТП – не уточняется. Вероятно, кто-то не справился с управлением, а, может, всему виной гололедица. После столкновения автолюбители стали дожидаться сотрудников ДПС.

Обо всем стало известно благодаря очевидцам. Они рассказали подробности аварии в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что все случилось недалеко от Расстанной улицы поздно вечером. Судя по всему, «БМВ» пострадали не очень сильно.