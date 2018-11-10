Отечественный фильм "Спасти Ленинград" выходит в прокат

В День празднования снятия блокады Ленинграда, 27 января, на экраны кинотеатров выйдет фильм “Спасти Ленинград”. Об этом сообщает “Интррфакс”.





Примечательно, что картина основана на реальных событиях. Она рассказывает о масштабной гибели людей на Ладожском озере в сентябре 1941 года. Тогда баржа попала шторм, но на сигнал о спасении первыми прибыли немецкие захватчики..





Отметим, что фильм “Спасти Ленинград” снимали три года. Предпремьерный показ прошёл 25 января в Санкт-Петербурге.

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