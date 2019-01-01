Цукерберг хочет объединить сразу три приложения



Специалисты также уверяют, что это увеличит доход компании. Известно, что руководство WhatsApp отнеслись к новости скептично – они не уверены, что это хорошая идея и беспокоятся о конфиденциальности своих пользователей, говорится в The New York Times со ссылкой на источники в проекте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Захарова и Чубайс продолжили полемику в социальных сетях об экономических достижениях России. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Специалисты также уверяют, что это увеличит доход компании. Известно, что руководство WhatsApp отнеслись к новости скептично – они не уверены, что это хорошая идея и беспокоятся о конфиденциальности своих пользователей, говорится в The New York Times со ссылкой на источники в проекте.

Это произойдет уже к 2020 году, считают эксперты. Многие не понимают, почему вдруг основатель Facebook решился на такие меры. Ранее, при покупке Instagram и WhatsApp, он заявлял, что приложения будут развиваться как самостоятельные единицы. Теперь же он хочет интеграции. Цукерберг считает, что это позволит сделать приложения полезнее.