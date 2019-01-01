В России выбрали лучший фильм 2018 года

Церемония награждения победителей состоялась в пятницу, 25 января. Режиссер лучшего фильма также получил награду за свой профессионализм. Известно, что в киноленте рассказывается история девочки, которая осталась без родителей – их расстреляли в первый же год Великой Отечественной войны. К сожалению, фильмы «Лед», «Движение вверх», «История одного назначения» и «Спитак» уступили «Войне Анны» и не смогли стать обладателями «Золотого орла», передают РИА Новости.