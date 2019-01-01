«Зенит» уступил «Спартаку» во время тренировочного матча

Речь идет о товарищеском матче, поэтому расстраиваться особо не стоит. «Зенит» и «Спартак» встретились в Дохе, где сейчас проходят игры главного турнира межсезонья в РПЛ. Проигрыш «сине-бело-голубых» специалисты объясняют по-разному: некоторые утверждают, что им нужно время, чтобы отойти от праздников и снова прийти в нормальную физическую форму. Эксперты призывают не судить команду по этому матчу, но, к слову, он все равно получился зрелищным.