Минздрав заявил, что 2024 году увеличит продолжительность жизни россиян на три года

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сделала заявление о том, что продолжительность жизни россиян старше 55 лет к 2024 году должна вырасти на три года. Об этом сообщает ТАСС.





Чтобы длительность жизни становилась больше Минздрав проведёт ряд мероприятий в рамках проекта “Старшее поколение”. Это будет воплощать Минздрав совместно с регионами России.





В частности, позволят увеличить продолжительность жизни дополнительные скрининги. Кроме того планируется охватить больше людей для проведения профилактических медосмотров регулярно.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Минздрав отверг предложение продавать лекарства в отделениях почты . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



