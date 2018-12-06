В России курица подорожала более чем на 20%



В разговоре с РИА Новости генеральный директор группы «Черкизово» объяснил, в связи с чем мясо курицы стало таким дорогим. Это связано, утверждает эксперт, с ростом доллара. Многие компоненты для приготовления мяса стали дороже, что сказалось на конечной цене продукты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что самым продаваемым автомобилем в Петербурге за 2018 год стал Ford Focus . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Теперь средняя цена курицы в магазинах составит 152 рубля за килограмм. Это значит, что она поднялась на 22,4 процента. Изменение цен также коснулось других видов мяса – они растут на говядину и свинину в том числе. Но, отмечают в Минсельхозе, оно незначительное.