На Невском путепроводе столкнулись сразу семь автомобилей



Пока что непонятно, есть ли пострадавшие, но, кажется, все остались живы. Из-за массовой аварии на Невском путепроводе скопилась пробка - петербуржцы вовсю жалуются на затрудненное движение. На место ДТП уже прибыли сотрудники ДПС, которые пока что не давали официальных комментариев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Выборгском районе рейсовый автобус вынесло в кювет . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург













Пока что непонятно, есть ли пострадавшие, но, кажется, все остались живы. Из-за массовой аварии на Невском путепроводе скопилась пробка - петербуржцы вовсю жалуются на затрудненное движение. На место ДТП уже прибыли сотрудники ДПС, которые пока что не давали официальных комментариев.

Другие участники движения, не ожидая такого поворота событий, не смогли быстро отреагировать и начали сталкиваться друг с другом. Одна машина наехала на виновника коллапса, за ней выстроился целый паровозик из семи автомобилей. Каждый получил серьезные повреждения – это заметно на фотографиях, которые выложили очевидцы в социальную сеть «Вконтакте».