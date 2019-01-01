Силовики и депутаты сыграли в футбол в память о матче 1942 года



Напоминаем, что в 1942 году на стадионе «Динамо» состоялась встреча петербургской команды и спортсменов Металлического завода. Люди играли в футбол, несмотря на войну. Это лишний раз доказывает несокрушимость духа ленинградцев, которые продолжали жить и радоваться мелочам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак озвучил состав "Зенита" на матч со "Спартаком". (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Соперники встретились на поле сегодня, 25 января. В начале была объявлена минута молчания. В матче приняли участие объединенная сборная городского и регионального правительств, а также сборная представителей силовых ведомств. Их игра завершилась ничьей со счетом 1:1.