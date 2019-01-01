Беглов попросил вице-губернаторов разобраться в ситуации с "Метростроем"

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернаторам за выходные разобраться в ситуации с “Метростроем”. Об этом 25 января пишет “Мойка78”.





В частности, вице-губернатору Евгению Елину было поручено принять документацию подрядчиков и стать ответственным за приемку работ “Метростроя”. Вице-губернатору Эдуарду Батанову было поручено провести встречу с руководством организаций.





Кроме того глава Петербурга попросил прокурора Петербурга Сергея Литвиненко принять меры по фактам невыплаты зарплат рабочим. Начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова Беглов попросил проверить факты вывоза техники, которая принадлежит городу и находится на ответственном хранении “Метростроя”.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Александр Беглов взял ситуацию с Метростроем под личный контроль . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



