Почтовые террористы приостановили работу работников бизнес-центра на Оптиков



Сегодня, 25 января, все прошло по одному и тому же сценарию. «Лахту-2» обыскали, но не нашли ни одного взрывного устройства, говорится в «Петербургском дневнике». Пока что не удалось выяснить, кто стоит за почтовым террористом, но вскоре это удастся узнать, убеждены специалист.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мигрант отказался выдавать своего друга-террориста. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Сегодня, 25 января, все прошло по одному и тому же сценарию. «Лахту-2» обыскали, но не нашли ни одного взрывного устройства, говорится в «Петербургском дневнике». Пока что не удалось выяснить, кто стоит за почтовым террористом, но вскоре это удастся узнать, убеждены специалист.

В издании рассказывают, что им на электронную почту приходят странные письма, которые заставляют переживать о своей безопасности сотрудников СМИ. Письма уже переданы в судебный участок – в них говорится, что бизнес-центр «Лахта-2» могут взорвать. Первый раз из здания вывели около 300 человек. Всем компаниям, работающим в здании, пришлось приостановить работу.