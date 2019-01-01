Стало известно, как изменится плата за услуги ЖКХ в Петербурге

С июля 2019 года тарифы ЖКХ вырастут на 80 рублей (на 7%) и составят 1947 рублей. Об этом сообщается на сайте Смольного.





Сначала плата за все коммунальные услуги подрастёт в январе текущего года – на 1,7%.





В июле больше всего подорожает холодная вода – на 7%. За горячую воду придется платить больше на 3,3%, за электричество – на 5%. Меньше всего изменится стоимость газа – она повысится всего на 1,4%. В общем, плата за коммунальные услуги с этого летнего месяца станет выше на 4,3%.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге повысили размер платы за детские сады . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



