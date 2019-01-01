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Стало известно, как изменится плата за услуги ЖКХ в Петербурге
23:12
Тэги: коммунальные услуги, жкх, платежи
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