В Ленинградской области решили подождать с работами на электросети из-за морозов



Напоминаем, что с 28 января по третье февраля ЛОЭСК хочет провести 50 ремонтных работ, для которых необходимо отключить дома от электроснабжения. В компании надеются, что обойдется без неожиданных аварий. В случае, если потребуется срочно чинить какой-либо объект, людей подключат к дизель-генераторам.









Дело в том, что чинить электросети можно только при температуре выше минус 15 градусов. Сейчас в Ленинградской области термометр остановился на отметке минус 20 градусов, поэтому работы проводить нельзя. Пока что специалистам придется отложить начатое дело.