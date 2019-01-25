Мариинский театр покажет программу, посвященную снятию блокады Ленинграда

Вечерний Петербург”. В День празднования снятия блокады Ленинграда, 27 января, Мариинский театр Петербурга покажет тематическую программу. Об этом пишет “





На исторической сцене Мариинского театра в 13:00 начнутся балеты на музыку Шостаковича. Монооперу “Дневник Анны Франк” покажут вечером в “Мариинском-2”. В Концертном зале Мариинского в 14:00 симфонический оркестр исполнит симфонию №9 Шостаковича.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на Марсовом поле в память о погибших в блокаду оркестр исполнит Ленинградскую симфонию . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



