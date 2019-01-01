В Выборгском районе рейсовый автобус вынесло в кювет



Пользователи рассказали, что в затруднительное положение попал автобус номер 126. На место прибыл трактор, который вызволил его из ловушки. На какое-то время движение на участке дороги у аварии было затруднено. Пока никакой официальной информации не поступало, но по предварительным данным никто не пострадал.

Именно они поделились информацией в социальных сетях. Люди пишут, что транспортное средство передвигалось по Светогорскому шоссе, когда его вынесло за пределы дороги. Автобус оказался в кювете недалеко от отеля «Кировский Дачи». До сих пор не уточняется, были ли внутри машины пассажиры, либо участником ДТП стал только водитель.