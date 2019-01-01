Ленинградская область планирует поддержать малые бизнес

Подобным образом распорядился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который хочет помочь малому бизнесу. Известно, что исходя из обновленного законодательства, местным органам самоуправления рекомендуется закупаться к предприятий, а также некоммерческих организаций. Это создаст атмосферу здоровой конкуренции в регионе, а также поможет развиваться малому и среднему бизнесу и, возможно, привлечет новых людей к развитию собственного дела.