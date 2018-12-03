Михаил Боярский рассказал о своём отношении к творчеству Владимира Высоцкого

В честь Дня рождения Владимира Высоцкого заслуженный артист России Михаил Боярский дал оценку его вклада в культуру страны. Об этом пишет «ПолитЭксперт».





Боярский отметил, что ему очень повезло жить в одно время с талантливым музыкантом. Высоцкий является центральной фигурой нашего времени в периоды формирования взглядов, мыслей, эстетики, поэзии и гражданской поэзии, рассказал артист.





Также Боярский убеждён, что Высоцкий был одарен особым талантом, поскольку умел соединять в своём творчестве всё, что так любит молодёжь.







Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Instagram появилось фото Михаила Боярского без шляпы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb)



