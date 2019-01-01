На Невском проспекте состоялась акция «Свеча памяти»



Мероприятие в этом году посвятили работе радио, которое оповещало жителей блокадного Ленинграда о тех или иных происшествиях. Люди во время ВОВ старались никогда не выключать средство массовой информации, чтобы быть в курсе всех событий. После того, как 1,5 тысяч человек зажгли свечи, во всей усадьбе выключили свет и объявили минуту молчания. Мероприятие завершилось возложением цветов у блокадной полынье на Фонтанке, передает корреспондент 78.ru.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербург начинают прибывать блокадники со всего мира. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Мероприятие в этом году посвятили работе радио, которое оповещало жителей блокадного Ленинграда о тех или иных происшествиях. Люди во время ВОВ старались никогда не выключать средство массовой информации, чтобы быть в курсе всех событий. После того, как 1,5 тысяч человек зажгли свечи, во всей усадьбе выключили свет и объявили минуту молчания. Мероприятие завершилось возложением цветов у блокадной полынье на Фонтанке, передает корреспондент 78.ru.

На этот раз в акции приняло участие около полутора тысяч человек. Все они собрались у Аничкова дворца, где для них подготовили литературно-музыкальную композицию. На близлежащий здания направили проекцию с видеорядом, который погружал присутствующих в определенную атмосферу.