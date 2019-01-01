Более 130 рейсов от "Аэрофлота" не полетят в выходные 26-27 января

В грядущие выходные, 26 и 27 января, компания “Аэрофлот” отменяет и задерживает свои рейсы из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте перевозчика.





Так 26 января отменяются 68 рейсов, которые прибывают в Шереметьево и вылетают из него, а 27 января не будет курсировать 63 рейса.

Кроме того позже времени, обозначенного в графике, 26 января вылелят 55 рейсов, а 27 января – 98.





Перевозчик отмечает, что оповещение пассажиров об изменениях проводится через центр информации и бронирования.





Сегодня Gazeta.SPb рассказывала об ещё одной проблемной авиационной ситуации: самолёт из Пулково из-за тумана планирует в зоне ожидания над Крымом . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



