Петербуржцы жалуются на девятибалльные пробки в городе



Самым загруженным районом считается Центральный. Постоять также придется на Васильевском острове и некоторых других районах. Ситуацию провоцируют погодные условия, гололедица и ДТП, количество которых увеличилось зимой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что статус “суперснежный” январь 2019 года подкрепит надвигающийся на Петербург снегопад . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

О ситуации на дорогах рассказывают автолюбители – первые жалобы стали появляться в социальных сетях ближе к вечеру сегодня, 25 января. Машины «стоят» не только в центе, но и в удаленных районах Санкт-Петербурга. Известно, что затор возник даже на ЗСД, что является огромной редкостью. На некоторых участках дороги автомобили передвигаются со скоростью от двух километров в час.