Беглов утвердил появление электронного реестра объектов капитального строительства

Дело в том, что в новы требованиях федерального законодательства прописано, что «Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга» должна теперь вестись в электронном виде. Это сделает информацию о капстроительстве, о новых, а также старых постройках доступней для застройщиков, инвесторов и органов власти. Теперь все вопросы можно будет решать в онлайн режиме.