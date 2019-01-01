Во Всеволожском районе неизвестные разобрали стену гаража, чтобы похитить имущество рыбака

47news . Утром 24 января в полицию Всеволожского района пришёл безработный мужчина 49-ти лет и рассказал, что кто-то обчистил его гараж. Об этом пишет





Выснилось, что инцидент произошел в поселке Кузьмоловский. Неизвестные проникли в гараж не совсем стандартным способ. Они предварительно разобрали боковую кирпичную стену постройки. Воры прихватили с собой дорогостоящий японский лодочный мотор. Ущерб оценили в 150 тыс рублей.





Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и разыскивают злоумышленников.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Сясьстрое 32-летний вор проник через пролом в гараж и похитил два алюминиевых бака и продукты . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



