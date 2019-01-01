Беглов назвал лауреатов почетного знака «Сделано в Петербурге»

Временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов уже утвердил список, включающий в себя лауреатов почетного знака. Любопытно, что наградят также СМИ, которые занимались популяризацией промышленности.





Среди отличившихся присутствует акционерное общество «Диаконт», которое, по мнению администрации города, внесло вклад в рост экспорта. Премию «За существенный вклад в модернизацию и расширение производства» заберут «Адмиралтейские вефри», а также «ГОЗ Обуховский завод».





На торжественной церемонии также отметят предприятия, занявшие почетные вторые и третьи места.







