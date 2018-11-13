Застройщик "Норманн" возобновит работу в феврале

Сегодня, 25 января, стало известно, когда инвестор возьмётся за финансирование строительной кампании “Норманн”. Это случится меньше чем через месяц – в феврале. О том, кто выступит инвестором, не сообщается. Информацию об этом опубликовал Комитет по строительству Петербурга.





Отметим, что сейчас на строительной компании “висит” три незавершенных жилых комплекса, пять очередей жилого фонда. Всего “Норманн” насчитывает около шести тыс дольщиков в Петербурге и Ленинградской области. Инвестор поможет застройщику завершить начатую работу.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что дольщики компании "Норманн" вышли пикетировать на Невский . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



