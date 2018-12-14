Во взрыве на заводе «Алмаз» обвиняют старшего строителя



Напоминаем, что инцидент случился еще в апреле 2018 года. Тогда взрыв прогремел как раз во время проведения газорезательных работ. В результате не выжил один человек, а еще 11 отправились с травами в госпиталь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Государственный Лесотехнический университет Петербурга оштрафовали на 200 тысяч рублей. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Известно, что старший строитель завода «Алмаз» уже раскаялся и признал свою вину. Он выразил готовность ответить за свой проступок, а также выплатить компенсации потерпевшим во время взрыва. Когда именно состоится слушание пока не уточняется, но ясно, где – в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга, передает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.