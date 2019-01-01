Санкт-Петербург отпраздновал День российского студенчества





Кратская история.





У христиан 25 января - день святой Татианы Римской. По старому стилю в этот день она умерла от меча. По легендам, до этого мученицу долго истязали, затем бросили ко льву. Однако вместо того, чтобы растерзать ее, животное начало с ней ласкаться.

Непосредственно со студенчеством этот день стал связан благодаря императрице Елизавете. В 1755 году она подписала указ об учреждении Московского университета, а Святая Татиана стала покровительницей вуза и всего студенчества.

В советские времена праздника в традиционном его понятии не было. Лишь в 1995 году о нем вспомнили после открытия храма при МГУ в честь святой мученицы, а в 2005 году День российского студенчества был официально утвержден. С тех пор в России его отмечают ежегодно 25 января.





Главные события





В главном храме всех учебных заведений, Смольном соборе, прошло праздничное богослужение в честь святой Татьяны. Литургию возглавил ректор СПбДА епископ Петергофский Серафим, на ней присутствовали представители правительства Петербурга, администрации вузов, духовенство, студенты и курсанты, сообщают в Санкт-Петербургской метрополии Русской Православной Церкви.

Вслед за божественной Литургией с соборе состоялась ежегодная церемония вручения Почетного знака святой Татьяны за особый вклад в духовно-нравственное просвещение и активное участие в социальной жизни общества. За 20 лет обладателями этого знака отличия стали более тысячи человек. Знаком святой Татьяны также наградили победителей Международного фестиваля-конкурса духовной музыки «Зимняя сказка» среди хоровых коллективов. Сам фестиваль проходил с 23 по 25 января в академической капелле на набережной Мойки, 20.

Одним из традиционных мероприятий Дня российского студенчества является ежегодный Покровский Татьянинский бал, который в этому году прошел в историческом парке «Россия – Моя история». Мероприятие отпраздновало своё 30-летие. Для того, чтобы попасть туда, молодые люди должны были предварительно зарегистрироваться, посетить мастер-классы по подготовке к традиционным бальным танцам и соблюдать строгий дресс-код: вечерние платья для девушек и костюмы для парней, сообщают в официальной группе мероприятия.









По данным Портала Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, Россия насчитывает 662 ВУЗа на 2018 год. Из них 88 – в Санкт-Петербурге. Отметим, что Санкт-Петербургский государственный университет занимает вторую строчку в рейтинге лучший вузов России.

Как сообщают в ТАСС, общее количество студентов в России в 2018 году составляет 4,3 млн человек.

Также в этот день принято свататься. Если невесту зовут Татьяна, то в супружеской жизни все будет хорошо.

Для многих немаловажным считается наблюдать за погодой в это день. Так, если 25 января морозно и солнечно, то урожай будет богатым. Если идет снег - весну ждать поздно, а февраль будет холодным. (Дарья Колаш, GazetaSPb).



Примечательно, что студенты России могут отпраздновать свой профессиональный день два раза. Первый раз – 17 ноября, этот праздник считается международным, и 25 января, ставший для российских студентов традиционным.