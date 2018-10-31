В Санкт-Петербург начинают прибывать блокадники со всего мира



Из городов России приедут 120 человек со своими сопровождающими, говорится в сообщении городского комитета по внешним связям. Для блокадников составят культурную программу – они смогут посмотреть на красоты современного Санкт-Петербурга. Также они примут участие в возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы зажгут свечи в окнах в память о блокаде Ленинграда. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Из городов России приедут 120 человек со своими сопровождающими, говорится в сообщении городского комитета по внешним связям. Для блокадников составят культурную программу – они смогут посмотреть на красоты современного Санкт-Петербурга. Также они примут участие в возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.

Ветераны ВОВ приедут в Санкт-Петербург не только из зарубежных стран, но также из регионов России. Всего в нашем городе ждут гостей из 19 стран мира – 90 человек, который стали свидетелями странных событий прошлого столетия.