В Кировском районе Петербурга легковушка пострадала от полуприцепа

Вечером 25 января в Кировском районе города случилось ДТП с участием полуприцепа. Об этом очевидцы пишут в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.





Сообщается, что авария произошла на повороте с Автовской улицы на Краснопутиловскую. По предварительной версии, автомобиль Toyota RAV 4 следовал за полуприцепом и врезался в него. За рулем легковушки находилась женщина. В комментариях пользователи её и обвиняют в случившемся.





О пострадавших в аварии информации нет. Известно, что повредило иномарку – в результате ДТП она лишилась бампера.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на Пулковской угонщик не сумел похитить иномарку и оторвал ей бампер . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



