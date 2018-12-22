В 2020 году граждан РФ обяжут регистрировать мобильные телефоны

В эту категорию войдут все устройства, которые имеют доступ в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), сообщает РБК.



Услуга постановки мобильного на учет будет стоить пользователю около ста рублей. Цену регистрации для импортеров и производителей намерено определять правительство. Под блокировку попадут устройства, запрещенные для работы в сетях по IMEI. Также сенаторы планируют создать единую систему IMEI номеров, интегрированную в международную БД GSMA.



Для упрощения поиска и работы с устройствами их рассортируют в черный, белый и серый списки.



К черному списку отнесут украденные, контрабандные, заблокированные по запросу силовых структур устройства, в белом списке окажутся полностью работающие в сотовых сетях мобильные, в сером списке будут ожидать своей участи временно функционирующие телефоны, пишет РБК.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)



