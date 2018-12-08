Трубу на 8-ой Красноармейской улице починят в течение суток

В Санкт-Петербурге вышла из строя очередная теплосеть. В результате без благ цивилизации остались люди, проживающие в 155 домах Адмиралтейского района. Об инциденте стало известно сегодня вечером, 25 января. Специалисты, прибывшие на место коммунальной аварии, установили место протечки и заявили, что справятся со всеми трудностями максимум за сутки. Пока что отопление и водоснабжение подается по сниженным параметрам, говорится на сайте администрации Адмиралтейского района.