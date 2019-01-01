В Санкт-Петербурге открыли культурный проект «Улица жизни»

На торжественном мероприятии присутствовал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, который поприветствовал петербуржцев и гостей города, а также выступил с речью. Помимо прочего, чиновник зачитал обращение врио губернатора северной столицы Александра Беглова, который не смог присутствовать на открытии проекта. В своем приветствии глава города попросил горожан никогда не забывать подвиг ленинградцев.