На Народной наледь с крыши пробила автомобиль

Сегодня, 25 января, на крышу автомобиля, припаркованного по улице Некрасова в Петербурге, свалилась глыба льда. Результат – заднее стекло полностью пробито. Об этом очевидцы пишут в группе “ДТП И ЧП Санкт-Петербург” и утверждают, что наледь упала из-за того, что коммунальщики чистили крышу.





Пользователи соцсети разделились во мнениях. Кто-то жалеет водителя пострадавшей машины. Кто-то сообщает, что у дома была установлена ограничительная ленточка и объявление – автовладелец сам виноват. А кто-то и вовсе отмечает, что “кроме крыш ничего не чистят”.

По предварительной информации, водитель не пострадал.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на проспекте Стачек глыба льда пробила крышу авто и приземлилась на голову водителю . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



