В Санкт-Петербурге детям-сиротам станет проще получать соцподдержку



К слову, попасть в информационную систему можно самостоятельно – для этого необходимо предоставить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. После этого станет намного проще подавать заявления, говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что КИО купит у «Дальпитерстроя» почти 150 квартир для детей-сирот. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Для получения социальной поддержки ранее нужно было собирать кипу документов и только после этого отправляться в администрацию района города. Сейчас, если человек есть в «Городском реестре социальной защиты», он может сразу обращаться на места с любым вопросом. Таким образом, удастся сэкономить время и получить помощь быстрее, чем обычно.