Самолёт из Пулково из-за тумана планирует в зоне ожидания над Крымом

Сегодня, 25 января, самолет, следующий рейсом «Петербург – Симферополь» из Пулково не смог приземлиться в Крыму, согласно графику. Об этом пишет «Фонтанка».





Вместе с петербургским воздушным судном Airbus A319 авиакомпании «Россия» не могут сесть в аэропорту Симферополя также четыре лайнера из Москвы. Все пять самолетов сейчас вынуждены летать над полуостровом в зоне ожидания и ждать «прояснения» ситуации.





Сообщается, что рейсы задерживаются из-за тумана, который затрудняет видимость: она составляет сейчас всего 400 метров. Такая видимость может сохраняться, передает «Фонтанка» со ссылкой на авиационный метеопрогноз TAF, до 18:00 завтрашнего дня.



