Статистика показала, где больше всего маньяков





В России же в период с 1985 года было поймано 66 серийных убийц. Большинство из них было приговорено к смертной казни через расстрел.





Известно, что из общего числа маньяков 90% - представители мужского пола. По печальной тенденции большинство начинают свои злодеяния уже в молодом возрасте 20-25 лет. Однако, маньяками не рождаются, как заявил психолог Александр Бухановский. Он утверждает, что процесс формируется постепенно, человеку нужно пережить ряд обстоятельств, которые повлияют на его психику. И в зависимости от особенностей мозга, на одного человека они действуют сразу же, другой же может их перенести без последствий для себя или даже не заметить.



Факторы влияния на будущих маньяков.





Маньяками становятся индивиды, которые страдают психическими отклонениями. Они могут быть как врожденными, так и приобретаться. Ярким примером приобретенного психического отклонения может быть домашнее насилие и проблемы с противоположным полом. Порой Маньяк может быть примерным семьянином и образцовым работником. Его трудно вычислить обычному человеку. Поэтому серийных убийц так нелегко найти, сообщают психологи.









Ранее GazetaSPb писала об Эксперты заявляют, что для предотвращения действий маньяков должно быть организованно множество профилактических мероприятий, но в России такой возможность, к сожалению, пока нет. Общество еще далеко от точного определения понятия «маньяк», потому что его могут сопоставлять как с преступником, так и с душевнобольным, который не доступен лечению.Ранее GazetaSPb писала об извращенце, который приставал к первокурснику . (Дарья Колаш, GazetaSPb).

По статистике, на долю США приходится 76% маньяков мира, что делает на данный момент страну самой «густонаселенной» душевнобольными. Второе место занимает Европа – 17%.