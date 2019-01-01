Ученые выяснили, как бессонные ночи влияют на ДНК

Ученые провели эксперимент, в результате которого узнали как нерегулярный сон влияет на ДНК человека. Итоги исследования опубликовали на портале научного фонда Уайли.





Суть эксперимента была в следующем. Почти 50 медиков поставили работать в ночную смену и регулярно брали у них кровь на анализ. После экспертизы крови выяснилось, что у тех, кто дежурит ночью, нашли большое количество разрывов микромолекулы ДНК. Особенно эксперты отметили то, что даже одна ночь без сна уже приводит к необратимым негативным изменениям в ДНК.





Сейчас это исследование находится только в начальной стадии, но ученые предварительно утверждают, что последствием недосыпа могут стать хронические заболевания.



