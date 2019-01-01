Государственный Лесотехнический университет Петербурга оштрафовали на 200 тысяч рублей

В ходе осмотра парка, который внесен в реестр культурного наследия РФ и имеет федеральный статус, сотрудники комитета по охране памятников обнаружили, что на месте здания оранжереи построена теплица, сообщили в комитете.



Причем построена на бетонном основании с использованием металлоконструкций и поликарбоната. Также строители повредили газон, который является предметом охраны памятника, не подготовив подъездные дороги для работающей техники.



Дело было передано в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, который, в свою очередь, обязал университет выплатить 200 000 рублей.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)



Фото: photo.gradpetra.net

