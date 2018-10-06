Сеть ресторанов «Токио Сити» в Петербурге снова помогла обитателям «Ночлежки»

Сеть городских ресторанов «Токио Сити» в Петербурге провела очередную благотворительную акцию, направленную на помощь бездомным. Об этом 25 января сообщает МИА «МИР».





В ходе акции в ресторанах продавали специальные пряники-елочки. Человек, который покупал такой товар, автоматически помогал обитателям петербургской «Ночлежки». Все деньги от продажи пряников-елочек поступали бездомным.





Напомним, что осенью 2018 года «Токио Сити» уже проводил подобную

акцию. Тогда ресторан пожертвовал «Ночлежке» сумму, которая позволила кормить бездомных целый месяц горячими ужинами ежедневно.



