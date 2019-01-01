Россия борется с педофилией на протяжении 300 лет





Как показывает статистика, каждый год в России около 150 тысяч детей становятся жертвами сексуального характера. Эти данные приводит некоммерческая организация «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента».





По данным RT 2017-го года возбуждено 7 011 уголовных дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности.





Педофилов ловят и сажают, но по официальным данным Генпрокуратуры нераскрытых преступлений по делу педофилии составляет 80 процентов от общего числа. Здесь учитываются не только сам факт изнасилования, но и другие виды сексуальных преступлений: домогательства, сексуальный подтекст в диалогах и тп. Так что 150 тысяч –это лишь примерная цифра, которая может быть гораздо больше.





Что же становится причиной появления педофилов?





Определенной формулы, влияющей на проявление педофильских наклонностей, как таковой нет. Это могут быть и врожденные и приобретенные факторы. Например, травма головы или психологическая травма. Или же нездоровый интерес. В любом случае нужна помощь психопатолога или сексопатолога. Без своевременной помощи даже некогда вполне адекватные граждане могут стать опасны для общества.









Ранее сообщалось о том, что в Кингисеппе строителя обвинили в двойном изнасиловании школьницы Как заявила помощник уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анна Левченко, процент рецидивов среди педофилов выше 90%. На данный момент эффективного способа окончательного лечения педофилов нет, поэтому пожизненная изоляция пока выглядит единственной эффективной мерой.(Дарья Колаш, Gazeta SPb).

Проблема действий сексуального характера в отношении детей в России возникла еще 300 лет назад, столько же с ней борются.