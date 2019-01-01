Во Всеволожском районе на мужчину, который увез молодого человека в багажнике, завели ещё одно уголовное дело

Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело по факту пропажи 24-летнего мужчины во Всеволожском районе, которое произошло 19 января. Теперь подозреваемому вменяют статью «убийство». Об этом 25 января сообщает Следственное управление СК по Ленинградской области.





Из материалов дела известно, что 12 января 2019 года между 24-летним молодым человеком и 50-летним мужчиной в деревне Гарболово Всеволожского района Ленинградской области вспыхнул конфликт. Его причина не известна, однако она побудила старшего участника связать молодого человека, поместить в багажник своей машины и отвезти в неизвестном направлении.





По факту пропажи молодого человека в отношении подозреваемого тогда возбудили уголовное дело по статье «похищение человека, совершенное из корыстных побуждений». Сейчас на подозреваемого завели ещё одно уголовное дело по статье «убийство». Оба дела соединены в одно производство. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



