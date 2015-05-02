Семак озвучил состав "Зенита" на матч со "Спартаком"

Матч пройдет в рамках второго тура Кубка «Матч Премьер».

В нападение главный тренер Семак поставил Дриусси и Дзюбу, полузащитниками выступят: Шатов, Эрнани, Маркизио, Кузяев.





Кержаков сегодня будет стоять в воротах с капитанской повязкой.



Команда уже начала разогреваться.





Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)



